СМИ: "Милан" проводит переговоры с представителями Алексея Миранчука

Спортивный директор " Милана " Рики Массара проводит переговоры с представителями полузащитника " Локомотива " Алексея Миранчука.

Фото: СЭ

Также в сделку может быть включен игрок "россонери" Диего Лаксальт.



Известно, что хавбек москвичей является приоритетной трансферной целью главного тренера миланцев Стефано Пиоли.



Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.



Источник: Tuttosport