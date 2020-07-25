Также в сделку может быть включен игрок "россонери" Диего Лаксальт.
Известно, что хавбек москвичей является приоритетной трансферной целью главного тренера миланцев Стефано Пиоли.
Алексей Миранчук в минувшем сезоне провел 27 матчей в РПЛ, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: Tuttosport
СМИ: "Милан" проводит переговоры с представителями Алексея Миранчука
Спортивный директор "Милана" Рики Массара проводит переговоры с представителями полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
Фото: СЭ
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