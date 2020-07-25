Гендиректор "Химок": цель на сезон - закрепиться в РПЛ. Никто не хочет тут же вылететь

Генеральный директор "Химок" Василий Иванов поделился мнением о перспективах команды в РПЛ.
Фото: Чемпионат
- Понимание по составу на новый сезон есть, есть база игроков. Завтра с тренерским штабом будем определяться - наверное, какие-то новые игроки будут, но они не должны быть слабее наших, которые доказали, что спокойно могут играть в РПЛ.

Цели на сезон - естественно, закрепиться в РПЛ! У нас в руководстве практически все - футбольные люди. Никто не хочет тут же вылететь, - цитирует Иванова ТАСС.

22 июля стало известно, что "Химки" окончательно решили принять участие в РПЛ следующего сезона. Подопечные Сергея Юрана заняли второе место в завершившемся досрочно сезоне ФНЛ и заработали право на повышение в классе.

Однако клуб долгое время не мог определиться с участием в Премьер-лиге. Назывались различные варианты, среди которых даже фигурировал вылет в ПФЛ. В итоге все разрешилось в пользу команды. Наряду с "Ротором" подмосковная команда сыграет в РПЛ.


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Теги: Химки Иванов
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