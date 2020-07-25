Габулов: по каким критериям принималось решение об участии "Алании" в ФНЛ?

Председатель совета директоров клуба "Олимп-Долгопрудный" Владимир Габулов обратился к РФС.

Свое обращение бывший футболист сборной России опубликовал в инстаграме. Габулов попросил объяснить, по какому принципу осуществляется набор участников в ФНЛ в новом сезоне.

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Накануне исполком РФС @rfsruofficial озвучил решение о количестве и составе участников ФНЛ @fnleague в следующем сезоне. ? Хочу поздравить болельщиков «Алании» с выходом в ФНЛ. Вы долго ждали и деи?ствительно заслужили это. ? А нам бы хотелось услышать позицию РФС, по каким четким критериям принималось решение. Как мы знаем, в регламенте не прописаны правила отбора в ситуациях, когда есть несколько претендентов. Руководству РФС и ФНЛ приходится выбирать одного. Но этот выбор должен быть аргументирован. Это было бы правильно по отношению ко всем командам, претендовавшим на участие в ФНЛ. ? Мы же следующии? сезон начинаем в ПФЛ. Объединенныи? клуб «Олимп-Долгопрудныи?» @odfcru ставит перед собои? задачу выи?ти в ФНЛ по спортивному принципу, чтобы больше не было ни единого повода не принять нашу команду в эту лигу. ? На стадионе в Долгопрудном уже ведется работа по замене поля и освещения, чтобы он соответствовал 2-и? категории, необходимои? для выступления в ФНЛ. Она будет закончена в сентябре. Также мы постелили новыи? газон на нашеи? базе в Сорочанах. Создаются все условия для работы команды и развития нашего клуба. ? Движемся дальше! #ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ

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Напомним, в новом сезоне ФНЛ выступят 22 клуба. На выступлении претендовали "Олимп-Долгопрудный", КАМАЗ и "Алания". Выбор был сделан в пользу владикавказского клуба.


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Теги: Габулов Алания
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