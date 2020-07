Габулов: по каким критериям принималось решение об участии "Алании" в ФНЛ?

View this post on Instagram

Накануне исполком РФС @rfsruofficial озвучил решение о количестве и составе участников ФНЛ @fnleague в следующем сезоне. ? Хочу поздравить болельщиков «Алании» с выходом в ФНЛ. Вы долго ждали и деи?ствительно заслужили это. ? А нам бы хотелось услышать позицию РФС, по каким четким критериям принималось решение. Как мы знаем, в регламенте не прописаны правила отбора в ситуациях, когда есть несколько претендентов. Руководству РФС и ФНЛ приходится выбирать одного. Но этот выбор должен быть аргументирован. Это было бы правильно по отношению ко всем командам, претендовавшим на участие в ФНЛ. ? Мы же следующии? сезон начинаем в ПФЛ. Объединенныи? клуб «Олимп-Долгопрудныи?» @odfcru ставит перед собои? задачу выи?ти в ФНЛ по спортивному принципу, чтобы больше не было ни единого повода не принять нашу команду в эту лигу. ? На стадионе в Долгопрудном уже ведется работа по замене поля и освещения, чтобы он соответствовал 2-и? категории, необходимои? для выступления в ФНЛ. Она будет закончена в сентябре. Также мы постелили новыи? газон на нашеи? базе в Сорочанах. Создаются все условия для работы команды и развития нашего клуба. ? Движемся дальше! #ВМЕСТЕСИЛЬНЕЕ