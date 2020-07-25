Как сообщает "Матч ТВ", казанский клуб летом постарается приобрести 24-летнего футболиста.
Также Трошечкин может перейти в "Ахмат", который может возглавить Андрей Талалаев - именно он приглашал Трошечкина в "Химки".
В прошлом сезоне Трошечкин провел 32 игры, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.
"Рубин" заинтересован в услугах полузащитника "Химок" Трошечкина
Полузащитник "Химок" Александр Трошечкин может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: © ФК "Химки"
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