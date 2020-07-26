Напомним, футболист является воспитанником "железнодорожников".
- У Георгия еще 2 года контракт, и он не собирается уходить. Джикия любит "Спартак", и не зря его выбрали там капитаном. Обе команды: и "Локомотив", и "Спартак" знают об этом, - цитирует Шпинева Metaratings.
В текущем сезоне РПЛ Георгий Джикия провёл 26 матчей и забил один гол. До переезда в Москву защитник выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Агент Джикии: он любит "Спартак" и не собирается уходить
Агент защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из команды в "Локомотив".
Фото: РПЛ
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