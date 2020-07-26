- На мой взгляд, это 11-метровый. Кто-то говорит, что Малком подставился... Да, может, и подставился. Но ведь контакт со стороны защитника "Химок" был! Зачем же ты прыгаешь в соперника? Беги рядом, плассируйся. Мяч ведь уже уходил, Малком его не доставал. А если ты прыгаешь и садишься на пятую "точку", то 99 процентов, что это пенальти.
Бездумное поведение защитника! Так нельзя. Какие можно предъявлять претензии к арбитру? - цитирует Орлова СЭ.
В финальном кубковом матче "Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.
Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.
Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.
"Бездумное поведение защитника! Зачем же ты прыгаешь в соперника?" Орлов - о пенальти в финале КР
Комментатор Геннадий Орлов оценил эпизод с назначением пенальти в финальном кубковом матче между "Зенитом" и "Химками".
Фото: кадр из трансляции Матч ТВ
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