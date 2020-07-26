- Мне трудно объяснить, почему он не заиграл в "Спартаке". За Тиля, видимо, предложили очень серьезные деньги. Поэтому он и сдался. В противном случае, он не перешел бы в московский клуб.
Судите сами, капитан АЗ, железный игрок старта, капитан молодежной сборной, который уже стучится в дверь национальной команды. Но здесь, думаю, ключевую роль сыграл именно финансовый фактор, - цитирует Слуцкого СЭ.
Также специалист допустил, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не видит в своем составе Тиля, так как использует другую модель игры. По словам Слуцкого, футболист из Нидерландов является качественным игроком и у себя на родине он играл очень хорошо, однако он может не вписываться в схемы наставника красно-белых.
Также тренер отметил, что Россия очень отличается от образа жизни в Нидерландах и, возможно, этот фактор также сказался на игроке.
Гус Тиль в завершенном сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Голландец не является игроком стартового состава.
Слуцкий рассказал, почему Тиль не играет стабильно в "Спартаке"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение об игре полузащитника "Спартака" Гуса Тиля.
Фото: Spartakworld
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!