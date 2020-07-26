Слуцкий рассказал, почему Тиль не играет стабильно в "Спартаке"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий выразил мнение об игре полузащитника "Спартака" Гуса Тиля.
Фото: Spartakworld
- Мне трудно объяснить, почему он не заиграл в "Спартаке". За Тиля, видимо, предложили очень серьезные деньги. Поэтому он и сдался. В противном случае, он не перешел бы в московский клуб.

Судите сами, капитан АЗ, железный игрок старта, капитан молодежной сборной, который уже стучится в дверь национальной команды. Но здесь, думаю, ключевую роль сыграл именно финансовый фактор, - цитирует Слуцкого СЭ.

Также специалист допустил, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не видит в своем составе Тиля, так как использует другую модель игры. По словам Слуцкого, футболист из Нидерландов является качественным игроком и у себя на родине он играл очень хорошо, однако он может не вписываться в схемы наставника красно-белых.

Также тренер отметил, что Россия очень отличается от образа жизни в Нидерландах и, возможно, этот фактор также сказался на игроке.

Гус Тиль в завершенном сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Голландец не является игроком стартового состава.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Слуцкий Тиль Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

33-летний Варди стал лучшим бомбардиром АПЛ 2
"Борнмут", "Норвич" и "Уотфорд" вылетели из АПЛ
"Манчестер Сити" разгромил "Норвич", "Челси" обыграл "Вулверхэмптон"
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" и вышел в Лигу чемпионов
"Зенит" ушел в отпуск до 31 июля
Судья Федотов - о финале КР: Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку 9
Солист "Руки Вверх!" предложил Дзюбе спеть дуэтом 4
На Алексея Миранчука претендует четыре клуба Италии. Он огласил свои требования 8
Слуцкий рассказал, почему Тиль не играет стабильно в "Спартаке" 3
"Бездумное поведение защитника! Зачем же ты прыгаешь в соперника?" Орлов - о пенальти в финале КР 3
Матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Реал" пройдет в Англии, несмотря на карантин
Игроки "Луки-Энергия" раскритиковали видео "КраСавы" и обратились к губернатору Псковской области 3
Хамес Родригес может перейти в "Манчестер Юнайтед" 1
Слуцкий: все тренеры снимают маски, а штрафуют одного меня! Надо удаляться, как Тедеско 1
Экс-фигуристка Сотникова выложила фото с Бариновым
Агент Джикии: он любит "Спартак" и не собирается уходить 3
Слуцкий рассказал о конфликте Тарасова в самолете
СМИ: наставник "Чертаново" Осинькин станет главным тренером "Крыльев Советов"
"Зенит" показал, как украшен Санкт-Петербург в честь чемпионства команды 2
"Спартак" - об отмененных голах "Сассуоло": знаем это чувство 9
Президент "Сельты": подписать Смолова будет очень сложно 3
"Локомотив" предложил Фарфану новый контракт с зарплатой в два раза меньше
Матвеев будет тренировать "Урал" в новом сезоне
Оздоев попрощался с Браниславом Ивановичем 1
"Монако" может подписать полузащитника "Барселоны"
"Спартак": идём на рекорд - 7 дней без отменённых голов нашей команды 23
Кержаков предложил свои услуги в качестве хоккейного голкипера 1
Уход Талалаева из "Крыльев" - предательство или нормальное желание не терять время на ФНЛ? 4
Бартомеу: "Барселона" - фаворит любого турнира, в том числе этой Лиги чемпионов 1
Появились фотографии новой домашней формы "Милана"
Все новости