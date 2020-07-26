31-летний Артем Дзюба провел 28 матчей и забил 17 голов, из которых 7 с пенальти. Также форвард сделал 13 результативных передач.
Солист "Руки Вверх!" предложил Дзюбе спеть дуэтом
Солист поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в своем инстаграме предложил нападающему "Зенита" Артему Дзюбе спеть вместе.
Фото: Чемпионат
"Зенит" досрочно стал чемпионом сезона 2019/20. В 30 матчах команда Сергея Семака набрала 72 очка. Также сине-бело-голубые стали обладателями Кубка России.
31-летний Артем Дзюба провел 28 матчей и забил 17 голов, из которых 7 с пенальти. Также форвард сделал 13 результативных передач.
31-летний Артем Дзюба провел 28 матчей и забил 17 голов, из которых 7 с пенальти. Также форвард сделал 13 результативных передач.
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