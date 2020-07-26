Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение со специалистом рассчитано на три года. Талалаев сменил в "Ахмате" Игоря Шалимова, с которым грознецкий клуб не стал продлевать контракт.
Талалаев за 6 туров до конца чемпионата возглавил "Крылья Советов". При нем самарский клуб набрал 9 очков. "Крылья" в минувшем сезоне заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.
"Ахмат" объявил о назначении Талалаева
Андрей Талалаев стал главным тренером "Ахмата".
Фото: ФК "Химки"
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