Об этом сообщил комментатор АБФФ во время матча "Шахтера" со "Смолевичами".
Отмечается, что футболист остался в запасе, так как агент попросил игрока сообщить о травме, чтобы не выходить на поле.
Как сообщает Sport24.ru, на следующей неделе игрок пройдет медосмотр и заключит контракт на 4 года.
В текущем сезоне футболист забил 9 голов. В гонке бомбардиров Лисакович отстает от своего одноклубника Жасура Яхшибоева на три мяча.
Источник: форвард солигорского "Шахтера" перейдет в "Локомотив"
"Локомотив" подпишет нападающего солигорского "Шахтера" Виталия Лисаковича.
Фото: ФК "Шахтер"
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