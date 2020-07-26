Шунин: наша задача - попасть в групповой раунд Лиги Европы. Мы можем

Голкипер "Динамо" Антон Шунин поделился ожиданиями от выступления в отборочном этапе Лиги Европы.

"Динамо" в минувшем сезоне чемпионата России заняло 6-е место в турнирной таблице и сыграет во втором раунде квалификации Лиги Европы.

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Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне 2014/15 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реал Мадрид» в ЛЧ. ? Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжелый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы. ? Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться ? Мы можем. ? Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова ??? @fcdm_official

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Шунин в минувшем сезоне провел 23 матча, 8 из которых - "на ноль".

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Теги: Шунин Динамо
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