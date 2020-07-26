Напомним, что Леонид Слуцкий сменил на посту главного тренера "Рубина" Романа Шаронова в декабре 2019.
"Был очень серьезный челлендж. Понимал, что прихожу в команду, которая реально борется за выживание: одинаковое количество очков с 15-м местом, одно очко от 16-го. Вернуться и вылететь? Мне кажется, я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией, даже учитывая, что у меня часто бывают уничижительные самооценки", - приводит слова Слуцкого "СЭ".
По итогам сезона 2019/2020 "Рубин" занял десятое место Российской Премьер-Лиги. Ранее Слуцкий возглавлял голландский "Витесс", "Халл Сити" и московский ЦСКА.
"Я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией". Слуцкий - о работе в "Рубине"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал своё решение возглавить казанскую команду зимой 2019 года.
Фото: ФК "Рубин"
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