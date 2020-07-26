Черевченко: "Оренбург"? Приглашение было, но я отказался

Экс-наставник тульского "Арсенала" и "Локомотива" Игорь Черевченко отреагировал на слухи, согласно которым он мог возглавить "Оренбург".
Фото: ФК "Арсенал Тула"
Напомним, по итогам сезона 2019/2020 "Оренбург" занял последнее место в чемпионате России. Клуб вылетел в ФНЛ.

Игорь Черевченко ушёл с поста главного тренера "Арсенала" 1 июля.

"Приглашение было, но я отказался. Сейчас надо немножко отдохнуть, перезагрузиться. Варианты есть, но нужно все хорошенько обдумать", - приводит слова тренера "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Оренбург" может возглавить Роберт Евдокимов.

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Теги: Черевченко Арсенал Тула Оренбург
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