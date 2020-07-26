По информации СМИ, Денис Глушаков может подписать контракт со столичными "Спартаком" и "Динамо". Сообщается, что игрок уже предложил свои услуги обоим клубам.
Контракт Глушакова с "Ахматом" истекает этим летом. Хавбек провёл на поле 24 матча в рамках завершённого сезона РПЛ, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБК
Глушаков уведомил "Спартак" о желании вернуться в клуб
Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков предложил свои услуги красно-белым.
Фото: РПЛ
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