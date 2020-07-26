Форвард сборной Ирана может продолжить карьеру в России

Игроком "Персеполиса" Али Алипуром интересуется один из клубов РПЛ.

Как сообщают СМИ, нападающий может переехать в Россию, один из клубов РПЛ заинтересован в трансфере игрока. Название клуба на данный момент не сообщается.



В сезоне-2019/20 футболист провёл 16 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач во всех турнирах. Сообщается, что в приобретении игрока также заинтересованы "Зюлте-Варегем" и "Рио Аве".



Источник: Persian Football