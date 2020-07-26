Отмечается, что Власов сам принял решение покинуть московский клуб.
"Спартак" поблагодарил функционера за эффективную работу.
"Алексей, мы всегда будем рады твоему возвращению! Спасибо за все, что сделал для "Спартака"! - говорится в сообщении красно-белых.
Власов работал в "Спартака" с осени 2019 года. Ранее он работал в клубе с 2008 по 2015 год.
"Спартак" в минувшем сезоне занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
"Спартак" покинул коммерческий директор Власов
Коммерческий директор "Спартака" Алексей Власов покинул клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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