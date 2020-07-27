РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

Nike разработал для чемпионата России мяч Nike Flight с особым дизайном. Впервые этот мяч опробуют в матче Суперкубка России "Локомотив" - "Зенит".
Сезон стартует 7 августа матчем за Олимп-Суперкубок России.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 27, 2020
Но всё начинается с мяча.
Представляем новый мяч Nike Flight, которым сыграют в Олимп-Суперкубке России и в новом сезоне #ТинькоффРПЛ
Мяч можно приобрести в магазинах Nike и точках продаж партнёров. pic.twitter.com/qw3bBjhaHE
Сезон 2019/20 завершился 22 июля. Чемпионом в минувшем сезоне стал петербургский "Зенит".
Новый сезон начнется 8-9 августа.