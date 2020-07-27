РПЛ представила мяч на сезон-2020/21

Сезон стартует 7 августа матчем за Олимп-Суперкубок России.



Но всё начинается с мяча.



Представляем новый мяч Nike Flight, которым сыграют в Олимп-Суперкубке России и в новом сезоне #ТинькоффРПЛ



Мяч можно приобрести в магазинах Nike и точках продаж партнёров. pic.twitter.com/qw3bBjhaHE