"Мы действительно будем скучать по тебе". Салах проводил Ловрена в "Зенит"

?? @MoSalah's special farewell message to @Dejan06Lovren... pic.twitter.com/aqc4pNmO9L— Liverpool FC (Premier League Champions ?) (@LFC) July 27, 2020
"Не знаю, что сказать, мой друг. Ты не знаешь, что я сейчас ощущаю. Мы правда будем кучать по тебе, особенно я. Ты был фантастическим игроком и замечательным другом. Сильно тебя люблю.
Ты был хорош как на поле, так и за его пределами. Спасибо за все, что ты сделал для клуба и для меня. Желаю тебе всего наилучшего", - сказал Салах.
Хорватский защитник выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, перейдя в стан красных из "Саутгемптона". В минувшем сезоне АПЛ Ловрен провёл 10 матчей и сделал одну результативную передачу.