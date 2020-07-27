Причиной такого решения называется реакция фанатов на назначение румынского специалиста. Напомним, Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял "Шахтер". Донецкий клуб является принципиальным соперником "Динамо".
"Это плевок. Это мне личный плевок в душу". Блохин - о назначении Луческу в киевское "Динамо"
Источник: журналист Эмануэль Росу
Источник: Луческу покидает киевское "Динамо"
По информации журналистов, назначенный четыре дня назад на пост наставника киевского "Динамо" Мирча Луческу покинет клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!