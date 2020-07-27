Клопп назвал Ловрена, перешедшего в "Зенит", "легендой "Ливерпуля"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал трансфер защитника Деяна Ловрена в " Зенит ".

Фото: BBC

Ранее стало известно, что питерский клуб приобрёл у "Ливерпуля" Ловрена, заплатив за него около 12 млн евро.



"Ещё одна легенда "Ливерпуля" покидает наш клуб. Он был очень важным игроком команды с первого дня, когда я здесь оказался. Он проводил великолепные матчи. Ловрен стал автором одним из важнейших голов в нашей истории - 4:3 с "Боруссией". Это - прекрасный момент на память.



Когда он был в форме, очень часто оказывался в составе. Это замечательный человек и футболист.



Теперь будет интересно понаблюдать за ним в "Зените", - цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".