А. Кержаков отказался назвать переход Ловрена в "Зенит" топ-трансфером

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал переход в питерский клуб защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Фото: ТАСС
31-летний хорват подписал контракт с "Зенитом" на три года. Питерцы заплатили за него около 12 млн евро.

"Ловрен — топ-трансфер? Если бы в "Зенит" из "Ливерпуля" перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это — топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев. Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо", - цитирует Кержакова Metaratings.

Ловрен в "Зените" заменит Бранислава Ивановича. Питерский клуб решил не продлевать контракт с сербом.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ливерпуль Зенит Кержаков А Ловрен
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сёмин отреагировал на уход Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо" 1
А. Кержаков отказался назвать переход Ловрена в "Зенит" топ-трансфером
Клопп назвал Ловрена, перешедшего в "Зенит", "легендой "Ливерпуля"
Луческу подтвердил уход из киевского "Динамо" и объяснил своё решение 8
Балканский пациент. «Зенит» заменил Ивановича на Ловрена 3
Болельщики "Краснодара" признали Уткина лучшим игроком команды в июле 1
Стало известно, во сколько обошёлся Ловрен "Зениту"
Источник: Луческу покидает киевское "Динамо" 7
"Мы действительно будем скучать по тебе". Салах проводил Ловрена в "Зенит" 2
Ловрен: я оставил свой след в Лиге чемпионов и теперь хочу помочь "Зениту" пройти как можно дальше 12
Сестра Роналду опубликовала фото футболиста с короной на голове 2
РПЛ представила мяч на сезон-2020/21 1
Источник: у защитника "Уфы" Урунова есть предложение из Бундеслиги 3
"Зенит" подтвердил трансфер Ловрена. Контракт рассчитан на три года 11
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит" 15
Вратарь "Чайки" продолжит карьеру в "Текстильщике"
АЕК Карреры продлил контракт с Чигринским
"Торпедо" подписало контракт с Ильей Берковским
Лаллана проходит медобследование в "Брайтоне"
"Крылья Советов" начали подготовку к первенству ФНЛ 1
Левин подал в отставку с поста председателя совета директоров "Урала"
"Ювентус" близок к продлению контракта с Дибалой
"Интер" намерен продлить аренду Санчеса еще на сезон
Источник: Иванович близок к переходу в "Эвертон" 16
Президент "Барселоны": Тер Штеген входит в топ-3 лучших вратарей мира
"Спартак" покинул коммерческий директор Власов 10
Дель Пьеро поздравил "Ювентус" с победой в чемпионате Италии
Пуцко покинет "Уфу" и перейдет в "Химки" или "Ротор"
Генич: уверен, что в приоритете у Кокорина "Зенит" 3
Магуайр: "МЮ" должен продолжать прогрессировать и в следующем сезоне
Все новости