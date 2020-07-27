31-летний хорват подписал контракт с "Зенитом" на три года. Питерцы заплатили за него около 12 млн евро.
"Ловрен — топ-трансфер? Если бы в "Зенит" из "Ливерпуля" перешел ван Дейк, тогда можно было говорить о том, что это — топ-трансфер. Но Ловрен, по-моему, не так часто попадал в стартовый состав мерсисайдцев. Думаю, что для РПЛ трансфер Ловрена — неплохо", - цитирует Кержакова Metaratings.
Ловрен в "Зените" заменит Бранислава Ивановича. Питерский клуб решил не продлевать контракт с сербом.
А. Кержаков отказался назвать переход Ловрена в "Зенит" топ-трансфером
Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал переход в питерский клуб защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Фото: ТАСС
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