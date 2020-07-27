Как сообщает спортивный журналист Василий Конов, канал получил права на трансляцию.
Встреча будет проходить в Москве на стадионе ЦСКА 7 августа. Прямой эфир начнётся в 21:30 мск.
Суперкубок оспорят "Зенит" и "Локомотив". В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и обладателем кубка страны.
"Первый канал" покажет матч за Суперкубок России
"Первый канал" будет транслировать матч за Суперкубок России.
Фото: ТАСС
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