Спортивный директор "Оренбурга": скоро болельщики узнают имя нового главного тренера

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подвёл итоги сезона команды.



"Оренбург" занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В итоге уральцы покинули элитный дивизион чемпионата России. В концовке "Оренбургу" было засчитано несколько технических поражений, так как команда не смогла собрать состав. Многие футболисты нахадились на карантине после заражения коронавирусом.



После вылета клуба из РПЛ стало известно об увольнении с поста главного тренера Константина Парамонова.



"Это не трагедия, а несчастный случай, что команда в большом объеме заразилась коронавирусом и не смогла в финальной части решить свою задачу. Вылет в ФНЛ, на наш взгляд, не очень справедливый, но это уже как данность и сейчас мы готовимся к первому туру ФНЛ. Задач других не может быть, она одна — вернуться в Премьер-лигу.



Мы общаемся с тренерами, которые нам интересны, эта работа практически на финишной прямой, скоро болельщики узнают имя нового главного тренера", — приводит слова Андреева пресс-служба "Оренбурга".