"У нас нет центрального нападающего. Вообще. Дзюба — один единственный игрок, именно поэтому он лучше других. Если бы он играл в ту пору, когда мы выступали в СССР, то попал бы в десятку, но лучшим бы не стал. Он талант потерял в "Спартаке", где Артёма постоянно гнобили, бесконечно выгоняли и отдавали в аренду, не ставили в основной состав, оставляли в резерве", - цитирует Кавазашвили News.ru.
В минувшем сезоне Дзюба вместе со своим одноклубником Сердаром Азмуном разделил титул лучшего бомбардира. Оба футболиста забили по 17 мячей.
В составе питерского клуба Дзюба оформил золотой дубль. Он стал чемпионом России и обладателем Кубка России.
Кавазашвили: Дзюба потерял свой талант в "Спартаке"
Известный вратарь, бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем "Зенита" Артёме Дзюбе.
Фото: ТАСС
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