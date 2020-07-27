Как сообщает "Спорт-экспресс", специалист продолжит работать с командой в следующем сезоне.
Отмечается, что руководство краснодарского клуба верит, что "быки" пройдут квалификацию Лиги чемпионов и окажутся в групповом этапе.
"Краснодар" при Мусаеве дважды становился бронзовым призером РПЛ.
СМИ: Мусаев не покинет "Краснодар"
Мурад Мусаев не покинет должность главного тренера "Краснодара".
Фото: © ФК "Краснодар"
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