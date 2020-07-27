31-летний хавбек не входит в планы римлян на следующий сезон, поэтому "волки" открыты к переговорам с "Зенитом" и клубами Саудовской Аравии, которые проявляют интерес к аргентинцу.
В нынешнем сезоне Пасторе сыграл за "Рому" 15 матчей и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с римским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 млн евро.
Источник: ForzaRoma
"Зенит" интересуется Пасторе
Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в "Зените".
Фото: Getty Images
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