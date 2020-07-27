Специалист работал в "Чертаново". Он тренировал московскую команду с 2016-го года. Также Осинькин работал в "Кубани", "Академии" и "Тольятти".
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Крылья Советов" возглавит экс-наставник "Урала" Дмитрий Парфенов.
Официально: Осинькин возглавил "Крылья Советов"
Официальный сайт "Крыльев Советов" объявил, что новым главным тренером команды стал Игорь Осинькин.
Фото: Реальное время
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