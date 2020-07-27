29-летний хавбек попал в сферу интересов "Зенита". Отмечается, что петербургский клуб близок к приобретению Черышева, который оценивается в 4,8 млн евро.
Черышев всю профессиональную карьеру провел в Испании, защищая цвета "Реала", "Севильи", "Вильярреала" и "Валенсии".
В минувшем сезоне российский полузащитник в составе "Валенсии" провел 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил один мяч.
Источник "Спорт-Экспресс"
"Зенит" близок к сделке с Черышевым
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Валенсия"
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