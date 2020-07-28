24-летний румынский игрок хочет перебраться в Европу. Неделчару из-за ситуации с коронавирусом хочет быть ближе к семье.
Отмечается, что интерес к Неделчару проявляют "Рейнджерс" и "Ницца". "Уфа" с пониманием относиться к желанию игрока и готова его продать.
Неделчару перешел в "Уфу" зимой 2018 года. С тех он провел за башкирцев 65 матчей и забил один мяч.
Источник "Спорт-Экспресс"
Неделчару покинет "Уфу"
Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару покинет клуб в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!