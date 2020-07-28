53-летний специалист исполнял обязанности главного тренера "Урала" после отставки Дмитрия Парфенова.
Парфенов был отправлен в отставку после поражения команды от «Химок» (1:3) в матче 1/2 финала Кубка России. 45-летний специалист возглавлял екатеринбургскую команду с мая 2018 года.
В последнее время Матвеев возглавлял "Урал-2", с которым занял третье место в завершившемся сезоне ПФЛ. Новым наставником "Урала-2" стал Денис Клюев, который до этого возглавлял "Казанку".
"Урал" в минувшем сезоне занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Источник ФК "Урал"
"Урал" утвердил Матвеева главным тренером команды
Юрий Матвеев утвержден в должности главного тренера «Урала».
Фото: ФК "Урал"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!