27 июля 31-летний Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля".
"Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе", - приводит слова Ловрена официальный сайт "Зенита".
Контракт Ловрена с петербургским клубом рассчитан на три года. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатил "Ливерпулю" за этот трансфер около 12 млн евро.
Ловрен провел в "Ливерпуле" шесть сезонов, став с командой чемпионом Англии и победив в Лиге чемпионов. В этом сезоне хорватский защитник провел в составе красных 15 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Ранее хорват выступал за загребское "Динамо", "Интер" (Запрешич), "Лион" и "Саутгемптон".
Ловрен: хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и АПЛ партнерам по "Зениту"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен обратился к болельщикам петербургской команды.
Фото: ФК "Ливерпуль"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!