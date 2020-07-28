Бикфалви - лучший игрок "Урала" в сезоне

Болельщики "Урала" выбрали лучшего игрока екатеринбургской команды в сезоне 2019/20.

Фото: ФК "Урал"

По итогам голосования, которое проводилось на официальном сайте "Урала", первое место занял Эрик Бикфалви. На второй позиции расположился Отман Эль-Кабир, третим стал Рафал Августиняк.



В прошедшем сезоне Бикфалви в составе "Урала" провел 27 матчей и забил 8 мячей.