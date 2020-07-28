"Я хочу остаться в России. У меня есть несколько предложений от других клубов, но у меня еще два года контракта с «Оренбургом». Пусть клубы договариваются между собой. Я отдаю приоритет клубам Премьер-лиги", - цитирует Алвеша Sport24.
По итогам минувшего сезона "Оренбург" вылетел из РПЛ в ФНЛ.
В прошедшем чемпионате РПЛ 27-летний португалец в составе "Оренбурга" провел 21 матч и забил 3 мяча.
Алвеш не хочет покидать Россию
Полузащитник "Оренбурга" Рикарду Алвеш поделился своими планами на ближайшее будущее.
Фото: ФК "Оренбург"
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