Стоит отметить, что болельщики красно-белых рассчитывают на игрока в будущем сезоне. В комментариях к посту "Спартака" масса положительных отзывов об игре хавбека.
"Ты мощно поработал в "Крыльях", ждем тебя в "Спартаке". Красно-белые поздравили Глушенкова с 21-летием
"Спартак" поздравил полузащитника команды Максима Глушенкова с днем рождения.
Фото: инстаграм Глушенкова
Максим Глушенков выступал во второй части сезона за "Крылья Советов" на правах аренды. Он провел за самарцев 11 матчей в РПЛ и забил 3 гола. За "Спартак" в прошедшем розыгрыше Премьер-лиги хавбек провел один матч. В завершившемся досрочно сезоне ФНЛ за "Спартак-2" на его счету 8 игр и 5 забитых голов.
Стоит отметить, что болельщики красно-белых рассчитывают на игрока в будущем сезоне. В комментариях к посту "Спартака" масса положительных отзывов об игре хавбека.
Стоит отметить, что болельщики красно-белых рассчитывают на игрока в будущем сезоне. В комментариях к посту "Спартака" масса положительных отзывов об игре хавбека.
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