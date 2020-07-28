- Хороший календарь, довольно рабочий. Третий тур в Уфе - вот это интересно. Дерби с ЦСКА уже в сентябре, в седьмом туре. Мне кажется, будет хорошая погода и хорошие условия, ждем интересного матча.
Что касается трансферов, то пока молчим, - цитирует Газизова Sport24.
Первые две игры "Спартак" проведет дома. Красно-белые примут "Сочи" и "Ахмат". Напомним, в дебютном туре прошлого сезона сочинцы и москвичи также встретились в столице России 13 июля. Матч завершился 1:0 в пользу хозяев.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
"Третий тур в Уфе - вот это интересно". Газизов отреагировал на календарь "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал опубликованный календарь РПЛ сезона 2020/21.
Фото: Башинформ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!