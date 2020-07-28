Россиянин хочет доработать контракт, несмотря на договоренности "летучих мышей" и "Зенита".
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек близок к переезду в Санкт-Петербург. Черышев оценивается в 4,8 млн евро. Всю профессиональную карьеру он провел в Испании, защищая цвета "Реала", "Севильи", "Вильярреала" и "Валенсии".
В минувшем сезоне российский полузащитник в составе "Валенсии" провел 24 матча в чемпионате Испании, в которых забил один мяч.
Источник: твиттер Valenciacf in English со ссылкой на Cadena SER
Источник: Денис Черышев не намерен переходить в "Зенит"
Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев планирует остаться в своей команде.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!