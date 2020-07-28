- Все клубы делятся на две категории - A и B. В категорию A входят пять команд, матчи которых показывают наиболее высокие телерейтинги. Это "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак".
Чтобы календарь был сбалансирован, команды категории A играют не более одного матча в туре между собой. Принцип ограничения работает и в кругах: каждая команда категории A в одном круге проведет только два домашних матча с командами той же категории, - говорится в сообщении на сайте РПЛ.
РПЛ назвала команды с наибольшими телерейтингами
Календарь РПЛ составлялся также в соответствии с рейтингами команд на телевидении.
Фото: РИА Новости
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