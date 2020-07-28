"Нам нужны в руководстве команды изменения, не только тренера надо менять. Они взяли на себя обязательство занять десятое место в РПЛ. И что в итоге? В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, со своими обязательствами перед болельщиками. Значит, надо их освобождать от занимаемых должностей. За свои слова надо отвечать. В том числе должностями своими.
Мне, конечно, не до футбольного клуба, но 4 августа проведу общественное совещание, пригласим представителей "Крыльев" и будем вместе решать, что с клубом дальше делать, - сказал Азаров на видео, опубликованном в официальной группе Самарской области ВК.
27 июля "Крылья Советов" собрались на базе для начала подготовки к сезону ФНЛ. 24 футболиста самарской команды в ближайшие дни пройдут медицинский осмотр.
Первую игру в ФНЛ "Крылья" проведут 2 августа с "Балтикой".
Андрей Талалаев возглавил самарский клуб за 6 туров до конца чемпионата. Под его руководством "Крылья" набрали 9 очков. Однако самарцы заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.
Талалаев покинул команду. На его место пришел Игорь Осинькин, который тренировал "Чертаново".
Губернатор Самарской области заявил, что руководителей "Крыльев" надо увольнять
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров допустил, что руководство "Крыльев Советов" уйдет в отставку.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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