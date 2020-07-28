Губернатор Самарской области заявил, что руководителей "Крыльев" надо увольнять

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров допустил, что руководство "Крыльев Советов" уйдет в отставку.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Нам нужны в руководстве команды изменения, не только тренера надо менять. Они взяли на себя обязательство занять десятое место в РПЛ. И что в итоге? В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, со своими обязательствами перед болельщиками. Значит, надо их освобождать от занимаемых должностей. За свои слова надо отвечать. В том числе должностями своими.



Мне, конечно, не до футбольного клуба, но 4 августа проведу общественное совещание, пригласим представителей "Крыльев" и будем вместе решать, что с клубом дальше делать, - сказал Азаров на видео, опубликованном в официальной группе Самарской области ВК.







27 июля "Крылья Советов" собрались на базе для начала подготовки к сезону ФНЛ. 24 футболиста самарской команды в ближайшие дни пройдут медицинский осмотр.



Первую игру в ФНЛ "Крылья" проведут 2 августа с "Балтикой".



Андрей Талалаев возглавил самарский клуб за 6 туров до конца чемпионата. Под его руководством "Крылья" набрали 9 очков. Однако самарцы заняли 15-е место в турнирной таблице и вылетели в ФНЛ.



Талалаев покинул команду. На его место пришел Игорь Осинькин, который тренировал "Чертаново".