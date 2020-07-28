Ранее сообщалось, что в петербургском клубе рассматривается вариант как с арендой аргентинца, так и с полноценной продажей. Тренерский штаб не устраивает излишняя травматичность игрока. Также Маммана рискует стать постоянным игроком запаса, что не входит в его планы.
В завершенном сезоне Эмануэль Маммана принял участие в трех матчах за "Зенит" в РПЛ. Его контракт действует до 2022 года.
Источник: Чемпионат
"Сочи" может арендовать Мамману у "Зенита"
Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана может продолжить карьеру в "Сочи" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"
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