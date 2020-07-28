Отметим, что у Акинфеева ранее никогда не было аккаунтов в социальных сетях.
"Никогда не думал, что сделаю это!" Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на прошлой неделе завел страницу в инстаграме.
Сегодня голкипер армейцев опубликовал первый пост.
Отметим, что у Акинфеева ранее никогда не было аккаунтов в социальных сетях.
Отметим, что у Акинфеева ранее никогда не было аккаунтов в социальных сетях.
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