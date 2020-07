"Никогда не думал, что сделаю это!" Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме

View this post on Instagram

Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это - как любой пенальти: забьют - не забьют. Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно - продолжим. Если нет - значит, гол. ?