29 июля трансферный комитет "Локомотива" обсудит возможное подписание контракта с 29-летним форвардом. В услугах Кокорина лично заинтересован главный тренер железнодорожников Марко Николич.
Ранее была информация, что Кокорин хочет получить 10 млн евро за три года.
Контракт Кокорина с "Зенитом" действует до 31 июля 2020 года, в вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в "Сочи".
Источник: "Чемпионат"
29 июля трансферный комитет "Локомотива" обсудит кандидатуру Кокорина
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин может стать игроком московского "Локомотива".
Фото: ФК "Зенит"
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