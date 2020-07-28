28-летний хавбек может перейти в карагандинский "Шахтер" или "Оренбург". Отмечается, что игрок отдает предпочтение клубу из Казахстана.
В минувшем сезоне РПЛ Карасев в составе "Тамбова" провел 27 матчей. Ранее он также защищал цвета "СКА-Хабаровска" и "Анжи".
Источник: "Матч ТВ"
Карасев может продолжить карьеру в Казахстане
Полузащитник "Тамбова" Павел Карасев попал в сферу интересов двух клубов.
Фото: РИА Новости
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