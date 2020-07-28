31-летний хавбек последний раз выходил на поле в составе "Локомотива" 1 декабря 2019 года в матче с "Динамо" (1:2).
"Я еще не определился со своим будущим. Нужно время, здоровье беспокоит. Сейчас консультируюсь с врачами, думаю, в течение недели приму решение", - сказал Коломейцев.
Коломейцев защищает цвета "Локомотива" с 2015 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом страны, дважды выиграл Кубок страны.
Источник: "РБ-Спорт"
Коломейцев: приму решение о своем будущем в течение недели
Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев может завершить карьеру из-за травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
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