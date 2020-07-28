Коломейцев: приму решение о своем будущем в течение недели

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев может завершить карьеру из-за травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
31-летний хавбек последний раз выходил на поле в составе "Локомотива" 1 декабря 2019 года в матче с "Динамо" (1:2).

"Я еще не определился со своим будущим. Нужно время, здоровье беспокоит. Сейчас консультируюсь с врачами, думаю, в течение недели приму решение", - сказал Коломейцев.

Коломейцев защищает цвета "Локомотива" с 2015 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом страны, дважды выиграл Кубок страны.

Источник: "РБ-Спорт"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Коломейцев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

ЦСКА ответил "Зениту", напомнив о праздновании Дзюбы и Азмуна в раздевалке 1
"Урал" продлил контракты с Бавиным и Калининым
Коломейцев: приму решение о своем будущем в течение недели
Игроки "Крыльев Советов" прошли медобследование
В контракте Гайча с ЦСКА будут прописаны отступные в размере 30 млн евро
Азар и Марсело восстановились от травм
Источник: отец Месси купил дом рядом с офисом «Интера» 1
"Аталанта" на выезде добыла волевую победу в матче с "Пармой"
Худяков: "Тамбову" нереально было продлить аренду Мелкадзе 1
Мустафи не поможет "Арсеналу" до конца октября
Карасев может продолжить карьеру в Казахстане
29 июля трансферный комитет "Локомотива" обсудит кандидатуру Кокорина 4
Фанаты киевского "Динамо" встретили Луческу файерами и матерными кричалками 2
"Никогда не думал, что сделаю это!" Акинфеев опубликовал первый пост в инстаграме 4
1 матч = 180 тысяч евро. Будущий новичок "Спартака" дико взлетел в цене, но Урунова еще нужно учить играть в пас 7
Евсеев: "Уфе" надо быстрее забыть завершившийся сезон и войти мыслями в новый
ЦСКА отказался от претензий на Карраскаля 3
"Спартак" предложил Кокорину контракт на три года 40
"Крылья Советов" подпишут контракт с Божиным
"Зенит" отреагировал на новое шоу ЦСКА фэйспалмом 3
"Сочи" может арендовать Мамману у "Зенита" 3
Осинькин: "Крылья" в тяжелой ситуации. Как команда мы не существуем 1
Халк: мне каждый день поступают новые предложения. У меня очень известное имя на рынке 7
Губернатор Самарской области заявил, что руководителей "Крыльев" надо увольнять 7
Шалимов: считаю, что справился с работой. Но у "Ахмата" амбициозное руководство 3
РПЛ назвала команды с наибольшими телерейтингами 3
Шунин персонально попрощался с покинувшими "Динамо" игроками 3
У "Спартака" сменился пресс-атташе
Бышовец: Кокорин выбирает, где играть, руководствуясь суммой контракта 3
Источник: Денис Черышев не намерен переходить в "Зенит" 28
Все новости