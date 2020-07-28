- Ключевой вопрос - увеличение стоимости телевизионных прав. Цена телевизионного контракта должна вырасти как минимум в 40 раз! Если этого рано или поздно не случится, мы так и останемся на задворках европейского футбола, - цитирует Газзаева СЭ.
Также специалист уверен, что стоит защищать имидж лиги. По словам Газзаева, необоснованные слухи сильно вредят репутации. Клубам приходится опровергать информацию. Экс-тренер уверен, что тех, кто распускает такие слухи, нужно наказывать.
Газзаев: цена телевизионного контракта должна вырасти как минимум в 40 раз
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о стоимости телеправ в России.
Фото: РИА Новости
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