"Всегда тяжело расставаться с лидерами, но мы даже не обсуждали идею предложить Ивановичу снизить зарплату или быть игроком ротации. Это было бы неуважением к нему. Поэтому хочу поставить самую высокую оценку Браниславу Ивановичу за игру и время, проведенное в "Зените", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
29 июля "Зенит" официально сообщил, что контракт с Ивановичем продлен не будет. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы "Эвертон" и "Црвена Звезда".
Иванович выступал за петербургский клуб с февраля 2017 года, перейдя на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Локомотив", "Челси" и ряд сербских клубов.
"Зенит" в минувшем сезоне занял первое место в РПЛ, став чемпионом во второй раз подряд.
Гендиректор "Зенита": мы даже не обсуждали идею предложить Ивановичу снизить зарплату или быть игроком ротации
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал уход из клуба защитника Бранислава Ивановича.
Фото: ФК "Зенит"
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