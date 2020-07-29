По данным журналиста Даниэле Лонго, "быки" готовы заплатить за 22-летнего форварда 10 миллионов евро плюс бонусы.
Также интерес к аргентинцу есть со стороны "Милана", но итальянский клуб пока не сделал официального предложения.
На счету Бустоса 21 матч во всех турнирах, 10 голов и 4 ассиста.
Источник: "Краснодар" предложил 10 млн евро за аргентинского форварда
Нападающий "Тальереса" Науэль Бустос может продолжить карьеру в "Краснодаре".
© AFP 2020
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