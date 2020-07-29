"Вчера днём ко мне пришёл начальник управления спорта и ещё несколько человек. Они вручили мне приказ об увольнении, ничего не объяснили. Никто меня не благодарил, я ничего не понял. Таким образом меня вчера уволили. Подумал сначала, что это недоразумение. Терюшков сказал, что разберётся, сегодня он мне набрал и сказал, что Волошин против меня. Поэтому никакого обоюдного решения нет. В спортивной составляющей я не остаюсь. Наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ…" - цитирует Иванова "Чемпионат".
Вместо Иванова новым генеральным директором подмосковного клуба назначен гендиректор "Арены Химки" и муниципальный депутат Александр Зайцев.
Ранее также сообщалось, что команду покинет главный тренер Сергей Юран. Однако сегодня министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что специалист продолжит свою работу в клубе.
"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и добились повышения в классе. Однако была вероятность того, что из-за финансовых проблем клуб откажется от выступления в РПЛ. Позже Терюшков сообщил, что "Химки" выступят в РПЛ.
Иванов - о своем увольнении из "Химок": наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ
Василий Иванов рассказал о своем увольнении с должности генерального директора "Химок".
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!