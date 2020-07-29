Березуцкие станут помощниками главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Отмечается, что официально о назначении будет объявлено в ближайшее время.
Березуцкие выступали в составе ЦСКА с 2002 по 2018 год. После завершения карьеры братья помогали Леониду Слуцкому в "Виттесе".
В минувшем сезоне РПЛ армейцы финишировали на 4-м месте в таблице.
Metaratings.ru
Источник: братья Березуцкие станут помощниками Гончаренко в ЦСКА
Экс-игроки ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие будет работать в тренерском штабе армейского клуба.
Фото: МК
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