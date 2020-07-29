Летом у Кокорина истекает контракт с "Зенитом". Во второй половине прошлого сезона футболист выступал на правах аренды за "Сочи", за который забил 7 голов в 10 матчах.
Ранее сообщалось, что в услугах Кокорина заинтересованы "Спартак", "Локомотив" и ряд других российских клубов.
Sport24.ru
Трансферный комитет "Локомотива" не одобрил кандидатуру Кокорина
Трансферный комитет железнодорожников не одобрил кандидатуру нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Сочи"
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