Иванов - о своем увольнении из "Химок": наверное, они не смогли простить мне выход в РПЛ
- Такого, что мы не простили ему выход в РПЛ, конечно, нет. Знаю, может, чем-то он и не доволен, но у нас с Василием отличные отношения. Что касается позиции Волошина, то он всё-таки учредитель, мы с ним на связи. Думаю, Иванов сказал всё на эмоциях. Они всегда захлёстывают, это жизнь. Я к нему отношусь прекрасно, он добросовестно работал три года и на меня может рассчитывать, - цитирует Терюшкова Чемпионат.
Вместо Иванова новым генеральным директором подмосковного клуба назначен гендиректор "Арены Химки" и муниципальный депутат Александр Зайцев.
Ранее также сообщалось, что команду покинет главный тренер Сергей Юран. Однако сегодня Терюшков сообщил, что специалист продолжит свою работу в клубе.
"Химки" в минувшем сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и добились повышения в классе. Однако была вероятность того, что из-за финансовых проблем клуб откажется от выступления в РПЛ. Позже Терюшков сообщил, что "Химки" выступят в высшем дивизионе.
Министр спорта МО отреагировал на слова экс-гендиректора "Химок" Иванова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал высказывание экс-генерального директора "Химок" Василия Иванова.
Фото: ТАСС
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